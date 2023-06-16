Італія

Англієць залишається в Римі.

Захисник Роми Кріс Смоллінг продовжив контракт з клубом, повідомляється на офіційному сайті "вовків".

Нова угода англійського футболіста і римського клубу розрахована до 2025 року. Відзначимо, що чинний контракт гравця спливав 30 червня поточного року.

В минулому сезоні на рахунку оборонця 3 голи та 1 ассист у 47 матчах.

Рома також вважає продовження контракту зі Стефаном Ель-Шаараві головним пріоритетом перед відкриттям трансферного вікна на початку липня.