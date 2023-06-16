Цьогорічний фіналіст Ліги чемпіонів може придбати захисника Барселони.
ЕРІК ГАРСІЯ, GETTY IMAGES
16 червня 2023, 16:38
Захисник Барселони Ерік Гарсія може змінити клубну прописку, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, привернув увагу Інтера. Італійський клуб хоче посилити центр оборони та розглядає 22-річного гравця як один із варіантів. Міланці можуть викупити гравця за невеликі гроші — 10-15 млн євро, але можуть і віддати в оренду, якщо Ерік забажає цього.
Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський захисник в цьому сезоні зіграв 32 поєдинка, відзначившись голом та трьома асистами.
Раніше повідомлялось про інтерес до Гарсії з боку Арсеналу.