Іспанія

Цьогорічний фіналіст Ліги чемпіонів може придбати захисника Барселони.

Захисник Барселони Ерік Гарсія може змінити клубну прописку, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, привернув увагу Інтера. Італійський клуб хоче посилити центр оборони та розглядає 22-річного гравця як один із варіантів. Міланці можуть викупити гравця за невеликі гроші — 10-15 млн євро, але можуть і віддати в оренду, якщо Ерік забажає цього.

Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський захисник в цьому сезоні зіграв 32 поєдинка, відзначившись голом та трьома асистами.

Раніше повідомлялось про інтерес до Гарсії з боку Арсеналу.