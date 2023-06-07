Німеччина

Угода з португальським захисником буде розрахована на три роки.

Захисник дортмундської Боруссії Рафаель Геррейру найближчим часом стане гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Нагадаємо, 29-річний португалець залишає склад "джмелів" на правах вільного агента.

За інформацією джерела, між футболістом та мюнхенським клубом досягнута усна угода про підписання трирічного контракту до літа 2026 року.

Також наголошується, що наступного тижня Рафаель пройде медичне обстеження, після чого контракт буде підписано.

Нинішнього сезону Геррейру провів 36 матчів, у яких забив шість голів та віддав 14 результативних передач.