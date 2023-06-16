Англія

Пеп Гвардіола може стати тренером Йошко Гвардіола.

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол може поповнити склад Манчестер Сіті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони помітно просунулися в узгодженні деталей індивідуального договору. Зазначається, що Лейпциг продасть Гвардіола тільки за величезні гроші, в іншому випадку вони готові залишити його ще на один сезон. На трансферному ринку ціна на захисника - 75,00 млн €.

Гвардіол у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.

Також про інтерес до Гвардіола проявляє Ліверпуль.