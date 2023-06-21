Англія

Ще один футболіст "синіх" перебирається до Саудівської Аравії.

Півзахисник Челсі Хакім Зієш найближчим часом стане гравцем Ан-Насра. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу, в якому виступає Кріштіану Роналду, змогло домовитися з 30-річним марокканцем про умови особистого контракту, який буде розрахований до літа 2026 року.

Також наголошується, що між клубами вже є домовленість щодо трансферу футболіста. Залишилося залагодити кілька деталей та підписати всі необхідні документи.

Минулого сезону Зієш провів 24 матчі, в яких зробив три результативні передачі.

Раніше була інформація, що Матео Ковачич перейшов до Манчестер Сіті за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.