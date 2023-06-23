"Містяни" ще не зробили офіційної пропозиції по англійському хавбеку, проте є успіх у формальних переговорах.
Деклан Райс, getty images
23 червня 2023, 10:28
Трансферна сага навколо центрального півзахисника та капітана Вест Гема Деклана Райса наближається до своєї кульмінації, хоча досі залишається під великим питанням, хто вийде переможцем із цієї гонки за дорогим трансфером: Манчестер Сіті чи лондонський Арсенал.
Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, "містяни" близькі до того, щоб досягти угоди з "молотобійцями" щодо умов трансферу 24-річного англійського опорника, а також зробити необхідну у фінансовому плані офіційну пропозицію, якої, до речі, ще досі не було зроблено. Є впевненість, що сторони незабаром домовляться між собою.
Зазначимо, що після відхилених двох офіційних пропозицій від лондонського Арсеналу, а також включення до трансферної боротьби Манчестер Сіті, "каноніри" поки не поспішають зі своєю третьою ставкою, очікуючи, мабуть, більш конкретних дій від чемпіона Англії.
Незважаючи на наявність такого серйозного конкурента в особі Ман Сіті, в Арсеналі з оптимізмом продовжують оцінювати свої шанси на успіх у підписанні Райса, з яким вже мають формальну домовленість щодо особистого контракту та ролі в команді.
Раніше повідомлялося, що англійський хавбек досі має намір продовжити кар'єру на Емірейтс, оскільки він вважає за краще залишитися в Лондоні, а головний тренер "канонірів" Мікель Артети гарантує йому ключову роль у своїй команді і більше ігрової практики.