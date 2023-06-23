Англія

"Містяни" ще не зробили офіційної пропозиції по англійському хавбеку, проте є успіх у формальних переговорах.

Трансферна сага навколо центрального півзахисника та капітана Вест Гема Деклана Райса наближається до своєї кульмінації, хоча досі залишається під великим питанням, хто вийде переможцем із цієї гонки за дорогим трансфером: Манчестер Сіті чи лондонський Арсенал.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, "містяни" близькі до того, щоб досягти угоди з "молотобійцями" щодо умов трансферу 24-річного англійського опорника, а також зробити необхідну у фінансовому плані офіційну пропозицію, якої, до речі, ще досі не було зроблено. Є впевненість, що сторони незабаром домовляться між собою.

Зазначимо, що після відхилених двох офіційних пропозицій від лондонського Арсеналу, а також включення до трансферної боротьби Манчестер Сіті, "каноніри" поки не поспішають зі своєю третьою ставкою, очікуючи, мабуть, більш конкретних дій від чемпіона Англії.

Незважаючи на наявність такого серйозного конкурента в особі Ман Сіті, в Арсеналі з оптимізмом продовжують оцінювати свої шанси на успіх у підписанні Райса, з яким вже мають формальну домовленість щодо особистого контракту та ролі в команді.

Раніше повідомлялося, що англійський хавбек досі має намір продовжити кар'єру на Емірейтс, оскільки він вважає за краще залишитися в Лондоні, а головний тренер "канонірів" Мікель Артети гарантує йому ключову роль у своїй команді і більше ігрової практики.