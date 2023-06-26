U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 25 червня 2023 року, 19:00.

Збірна Англії в матчі другого туру групового етапу молодіжного Євро-2023 ледь змогла здобути впевнену перемогу над Ізраїлем (2:0).

Команда Лі Карслі зуміла забити швидкий гол, який потім використала задля зміцнення власної впевненості в перемозі.

А вже посеред другого тайму "три леви" подвоїли власну перевагу, тож суперникам залишалось лише змиритись із поразкою.

Цього результату вистачило Англії для того, аби забронювати для себе місце в плей-оф турніру, тоді як Ізраїль в останньому матчі проти Чехії буде залежати як від власного успіху, так і від невдачі Німеччини в грі проти англійців.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Англія U-21 — Ізраїль U-21 на груповому етапі ЄВРО-2023:

Англія U-21 — Ізраїль U-21 2:0

Голи: Гордон, 16, Сміт-Роу, 68.

Англія U-21: Траффорд — Гарнер, Колвілл, Гарвуд-Белліс, Джонсон — Сміт-Роу (Елліотт, 70), Джонс, Гомес (Скіпп, 70), Гіббс-Вайт (Ремзі, 79) — Гордон (Арчер, 61), Мадуеке.

Ізраїль U-21: Даніель — Джабер, Лемкін, Коен, Ревіво, Лейоус (Гофмайстер, 59) — Халайлі (Хаджадж, 46), Гандельман, Азулай (Гурно, 59), Глух — Тургеман (Білу, 76).

Попередження: Палмер, Арчер, Скіпп, Клліотт, Ремзі — Хаджадж, Гурно, Гофмайстер, Білу.