Англія

Німець прощається з Манчестером.

Новоспечений гравець Барселони Ілкай Гюндоган попрощався з колишнім клубом — Манчестер Сіті.

"Бути частиною Манчестер Сіті протягом семи років – це справжні честь та задоволення для мене. Манчестер був моїм домом, і в Сіті я відчував себе частиною особливої сім'ї.

Мені пощастило пережити так багато незабутніх моментів, а капітанство цього особливого сезону – найбільший досвід у моїй кар'єрі.

Насамперед я хотів би подякувати Пепу. Можливість так довго грати під його керівництвом та вчитися в нього – це те, чого я ніколи не забуду. Також я хотів би подякувати всім партнерам по команді – і нинішнім, і попереднім. Вони відіграли особливу роль у тому, щоб зробити мій час тут таким неймовірним.

І, звичайно, я хочу подякувати неймовірним фанатам Ман Сіті. Вони підтримували мене з моменту переходу, і я багатьом завдячую їм за цю підтримку.

Цей клуб допоміг мені здійснити всі мрії, і я завжди буду вдячний за цю нагоду.

Я збережу Сіті у серці. Одного разу синій – назавжди синій", – сказав Гюндоган.

Минулого сезону Ілкай Гюндоган провів 51 матч, у яких він забив 11 голів і віддав 7 результативних, а в плані трофеїв виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Барселона має намір підписати Брозовича.