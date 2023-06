Новоспечений гравець Барселони Ілкай Гюндоган прокоментував свій перехід в каталонський клуб, а також звернувся до вболівальників.

"Привіт, кулес! Я дуже щасливий, що підписав контракт із Барсою.

Я надихнувся перед початком цієї нової пригоди й радий приєднатися до цього чудового клубу", – сказав новачок Барселони.

Gündoğan has a message for you, culers 🤳 pic.twitter.com/yoajjeqbMU