Німець радий приєднатись до Барселони.
ІЛКАЙ ГЮНДОГАН, КОЛАЖ: ФАБРІЦІО РОМАНО
26 червня 2023, 13:19
Новоспечений гравець Барселони Ілкай Гюндоган прокоментував свій перехід в каталонський клуб, а також звернувся до вболівальників.
"Привіт, кулес! Я дуже щасливий, що підписав контракт із Барсою.
Я надихнувся перед початком цієї нової пригоди й радий приєднатися до цього чудового клубу", – сказав новачок Барселони.
Минулого сезону Ілкай Гюндоган провів 51 матч, у яких він забив 11 голів і віддав 7 результативних, а в плані трофеїв виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.
Раніше повідомлялось, що Барселона має намір підписати Брозовича.