Іспанія

Німець радий приєднатись до Барселони.

Новоспечений гравець Барселони Ілкай Гюндоган прокоментував свій перехід в каталонський клуб, а також звернувся до вболівальників.

"Привіт, кулес! Я дуже щасливий, що підписав контракт із Барсою.

Я надихнувся перед початком цієї нової пригоди й радий приєднатися до цього чудового клубу", – сказав новачок Барселони.

Gündoğan has a message for you, culers 🤳 pic.twitter.com/yoajjeqbMU — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023

Минулого сезону Ілкай Гюндоган провів 51 матч, у яких він забив 11 голів і віддав 7 результативних, а в плані трофеїв виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Барселона має намір підписати Брозовича.