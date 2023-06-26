Англія

Культовий номер залишився після відходу Джеймса Мілнера.

Перед початком нової кампанії колумбійський форвард Ліверпуля Луїс Діас змінив 23-й номер, який він носив після трансферу з Порту в січні 2022 року. Тепер на його спині буде красуватися "сімка".

Про це повідомляє офіційний сайт мерсисайдської команди.

Сьомий номер нещодавно звільнив Джеймс Мілнер, який приєднався до Брайтона вільним агентом. До англійця цей номер носив ще один Луїс — уругваєць Суарес.

В Порту Діас грав під сьомим номером, як, власне, і зараз в збірній Колумбії.

У минулому сезоні футболіст провів 17 матчів в АПЛ: на його рахунку 4 голи та 2 асисти.