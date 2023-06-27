Англія

"Молотобійців" не влаштувала сума компенсації.

Топ-клуби АПЛ продовжують боротьбу за підписання півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

Як повідомляє The Athletic, Манчестер Сіті зробив пропозицію щодо футболіста у розмірі 80 мільйонів фунтів одразу та 10 у вигляді бонусів.

Втім, як стверджує The Telegraph, "молотобійці" відповіли відмовою чинному чемпіону Англії.

У сезоні-2022/23 Райс провів 37 матчів: на його рахунку чотири голи та дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Райс має намір перейти до Арсеналу, незважаючи на інтерес від Манчестер Сіті.