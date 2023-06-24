"Каноніри" впевнені, що капітан Вест Гема обере переїзд на Емірейтс Стедіус, незважаючи на існуючу конкуренцію з боку Ман Сіті.
Деклан Райс та Мікель Артета, getty images
24 червня 2023, 16:24
Трансферна сага навколо центрального півзахисника та капітана Вест Гема Деклана Райса наближається до своєї кульмінації, хоча досі залишається під великим питанням, хто вийде переможцем із цієї гонки за дорогим трансфером: Манчестер Сіті чи лондонський Арсенал.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, головний тренер "канонірів" Мікель Артета продовжує робити все, щоб 24-річний англійський опорник став гравцем саме його команди — протягом останніх кількох днів іспанський фахівець особливо наполягав на тому, щоб завершити угоду щодо Райса.
Раніше повідомлялося, що Деклан Райс воліє перейти саме в Арсенал, незважаючи на предметний інтерес з боку Манчестер Сіті.
Наразі "каноніри" зробили дві офіційні пропозиції, які були відхилені Вест Гемом, тоді як "містяни" й досі не зробили жодної офіційної ставки, обмежуючись формальними перемовинами.