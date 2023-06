Трансферна сага навколо центрального півзахисника та капітана Вест Гема Деклана Райса наближається до своєї кульмінації, хоча досі залишається під великим питанням, хто вийде переможцем із цієї гонки за дорогим трансфером: Манчестер Сіті чи лондонський Арсенал.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, головний тренер "канонірів" Мікель Артета продовжує робити все, щоб 24-річний англійський опорник став гравцем саме його команди — протягом останніх кількох днів іспанський фахівець особливо наполягав на тому, щоб завершити угоду щодо Райса.

This is still the case. Mikel Arteta, doing his best to make Rice deal happen — he’s been pushing for days. https://t.co/aoYLiGO9rE