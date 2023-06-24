Англія

"Каноніри" впевнені, що капітан Вест Гема обере переїзд на Емірейтс Стедіус, незважаючи на існуючу конкуренцію з боку Ман Сіті.

Трансферна сага навколо центрального півзахисника та капітана Вест Гема Деклана Райса наближається до своєї кульмінації, хоча досі залишається під великим питанням, хто вийде переможцем із цієї гонки за дорогим трансфером: Манчестер Сіті чи лондонський Арсенал.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, головний тренер "канонірів" Мікель Артета продовжує робити все, щоб 24-річний англійський опорник став гравцем саме його команди — протягом останніх кількох днів іспанський фахівець особливо наполягав на тому, щоб завершити угоду щодо Райса.

This is still the case. Mikel Arteta, doing his best to make Rice deal happen — he’s been pushing for days. https://t.co/aoYLiGO9rE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

Раніше повідомлялося, що Деклан Райс воліє перейти саме в Арсенал, незважаючи на предметний інтерес з боку Манчестер Сіті.

Наразі "каноніри" зробили дві офіційні пропозиції, які були відхилені Вест Гемом, тоді як "містяни" й досі не зробили жодної офіційної ставки, обмежуючись формальними перемовинами.