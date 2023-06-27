Англія

Гульєльмо Вікаріо з Емполі пішов на підвищення, приєднавшись до "шпор".

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера Гульєльмо Вікаріо, права на якого раніше належали італійському Емполі.

26-річний італієць приєднався до табору "шпор", уклавши контракт до літа 2028 року та ставши першим трансфером Анге Постекоглу на посаді головного тренера клубу з Північного Лондона.

Вікаріо буде виступати у Тоттенгемі під 13-им номером, а його головним завданням буде на високому рівні замінити многолітнього "першого номера" лондонців Уго Льоріса, який вирішив змінити клуб у це літнє міжсезоння.

Відзначимо, що у сезоні-2022/23 Гульєльмо Вікаріо провів 31 поєдинок в італійській Серії А, пропустивши 39 м'ячів та сім разів відстоявши на нуль. За неофіційною інформацією, його трансфер з Емполі коштував Тоттенгему близько 19 мільйонів євро.