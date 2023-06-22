Англія

Угода зі "шпорами" буде розрахована до літа 2028 року.

Воротар Емполі Гульєльмо Вікаріо незабаром стане гравцем лондонського Тоттенгема. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 26-річного італійця. Сума трансферу становитиме 19 мільйонів євро.

Зазначається, що найближчим часом Гульєльмо прилетить до Лондона, щоб підписати контракт зі "шпорами" до літа 2028 року.

Минулого сезону Вікаріо провів 32 матчі, з яких сім на нуль при 41 пропущеному м'ячі.