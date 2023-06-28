Італія

Француз переходить в італійську команду.

Нападник Боруссії М Маркус Тюрам найближчим часом стане гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, вчора французький нападник відвідав базу Інтера, пройшов медогляд та підписав договір до 30 червня 2028 року.

Найближчим часом клуб офіційно оголосить про перехід футболіста.

У боротьбі за Маркуса "нерадзуррі" виграли конкуренцію у Мілана та ПСЖ, які також мали намір підписати футболіста.

Минулого сезону Тюрам провів 32 матчі, в яких забив 16 голів та віддав сім гольових передач.