Англія

Команда Хосепа Гвардіола вступає у трансферну гонку за Габрі Вейгою, який є гравцем Сельти та має клаусулу 40 мільйонів євро.

Після того, як Манчестер Сіті прийняв рішення припинити боротьбу з лондонським Арсеналом за центрального півзахисника і капітана Вест Гема Деклана Райса, в стані чемпіона Англії, що діє, тепер змушені шукати альтернативні варіанти.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "містяни" вступили у боротьбу за 21-річного талановитого хавбека Сельти Габрі Вейгу, у контракті якого прописано клаусулу у розмірі 40 мільйонів євро.

Наголошується, що Вейга для Манчестер Сіті тепер є одним із головних альтернативних варіантів після невдачі з підписанням Деклана Райса, які зараз розглядаються у клубі.

При цьому нагадується, що у підписанні Габрі Вейги також предметно зацікавлені лондонський Челсі та Ліверпуль – Манчестер Сіті тепер також повідомив про свій інтерес до молодого іспанського хавбека.

У цьому сезоні Габрі Вейга забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі у 40 проведених матчах на клубному рівні.