Ще один футболіст "синіх" продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.
Едуар Менді, Getty Images
28 червня 2023, 19:36
Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про перехід воротаря Едуара Менді до саудівського Аль-Ахлі.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу 31-річного сенегальця становила 16 мільйонів фунтів стерлінгів. Футболіст підписав контракт із саудівським клубом до літа 2026 року.
Менді виступав у складі "синіх" упродовж трьох сезонів. До цього він виступав за Реймс, Ренн та Шербур.
У сезоні-2020/21 голкіпер збірної Сенегалу провів дев'ять сухих матчів у Лізі чемпіонів — досягнення, яке не підкорилося жодному воротареві у його дебютному сезоні у головному єврокубковому турнірі.
За класний сезон Менді був названий найкращим воротарем сезону в Лізі чемпіонів, найкращим голкіпером ФІФА, а також він посів друге місце у голосуванні за трофей Яшина.
Минулого сезону Менді відіграв 12 поєдинків, з яких один на нуль при 17 пропущених м'ячах.