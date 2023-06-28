Англія

Ще один футболіст "синіх" продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про перехід воротаря Едуара Менді до саудівського Аль-Ахлі.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу 31-річного сенегальця становила 16 мільйонів фунтів стерлінгів. Футболіст підписав контракт із саудівським клубом до літа 2026 року.

Менді виступав у складі "синіх" упродовж трьох сезонів. До цього він виступав за Реймс, Ренн та Шербур.

أسد التيرانجا 🦁

أفضل حارس في العالم 🧤🔒

إدوارد ميندي أهلاوي 💚🫡@edou_mendy_#WelcomeMendy pic.twitter.com/IsSMG2IR2S — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 28, 2023

У сезоні-2020/21 голкіпер збірної Сенегалу провів дев'ять сухих матчів у Лізі чемпіонів — досягнення, яке не підкорилося жодному воротареві у його дебютному сезоні у головному єврокубковому турнірі.

За класний сезон Менді був названий найкращим воротарем сезону в Лізі чемпіонів, найкращим голкіпером ФІФА, а також він посів друге місце у голосуванні за трофей Яшина.

Минулого сезону Менді відіграв 12 поєдинків, з яких один на нуль при 17 пропущених м'ячах.