Україна

З футболістами не продовжуватимуть орендні угоди.

У трьох гравців Олександрії — Валерія Бондаренка, Вікентія Волошина та Богдана Білошевського - завершилися орендні угоди з клубом. Про це повідомляється на офіційному сайті "аграріїв".

Футболісти залишають клуб. Нагадаємо, Контракт Бондаренка належить Шахтарю, Волошина та Білошевського — Динамо.

Білошевський провів 3 поєдинки в Прем'єр-лізі за Олександрію, Волошин — 11. Бондаренко відіграв 81 матч, в яких забив 5 голів. Ще 3 матчі провів в Кубку України, відзначившись двома забитими голами. Також, на рахунку Валерія 3 матчі в Лізі Європи за олександрійців.

Раніше повідомлялось, що команду залишив Андрій Цуріков.