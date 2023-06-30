Україна

Команда готується до дебюту в УПЛ.

Пресслужба Полісся повідомила про зміни у розкладі контрольних матчів команди.

"30 червня команда проведе другий контрольний поєдинок. Попереднім суперником "вовків" мав стати австрійський футбольний клуб Капфенберг, втім, Полісся зіграє з іншою командою. Суперник "вовків" — футбольний клуб Оцелул, який за результатами сезону 2022/2023 підвищився у класі й потрапив до вищої ліги Румунії", — йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

Раніше головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував підготовку команди до дебюту в УПЛ, а також розповів про збори та новачків клубу.