Команда готується до дебюту в УПЛ.
Юрій Калітвінцев, сайт Полісся
30 червня 2023, 14:44
Пресслужба Полісся повідомила про зміни у розкладі контрольних матчів команди.
"30 червня команда проведе другий контрольний поєдинок. Попереднім суперником "вовків" мав стати австрійський футбольний клуб Капфенберг, втім, Полісся зіграє з іншою командою. Суперник "вовків" — футбольний клуб Оцелул, який за результатами сезону 2022/2023 підвищився у класі й потрапив до вищої ліги Румунії", — йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.
Раніше головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував підготовку команди до дебюту в УПЛ, а також розповів про збори та новачків клубу.