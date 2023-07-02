Англія

22-річний гравець приєднався до команди Юргена Клоппа.

Новоспечений півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї прокоментував свій перехід в мерсисайдський клуб.

"Я радий приєднатися до Ліверпуля. З нетерпінням чекав цього останні кілька днів. Тепер хочу з усіма познайомитись.

Останні три-чотири дні були дуже довгими; це було не так легко. Але врешті-решт я тут, я щасливий, і не можу дочекатися свого дебюту.

Ліверпуль — історичний клуб, тут хороші гравці та хороший тренер. Для мене було ідеальним зробити наступний крок у такому клубі", — цитує футболіста офіційний сайт Ліверпуля.

Зазначимо, що Ліверпуль заплатив за угорця 70 мільйонів євро Лейпцигу.

У минулому сезоні Домінік Собослаї провів на клубному рівні 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.