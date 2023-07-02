Англія

"Сороки" виявляють інтерес до Галлагера та Філліпса.

Ньюкасл спробує орендувати Конора Галлагера та Келвіна Філліпса, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, "сороки" хочуть підписати двох півзахисників у це трансферне вікно.

Через обмеженість бюджету Ньюкасл хоче орендувати цих гравців, а не купити.

Малоймовірно, що Челсі відпустить Галлагера в оренду, але цілком можливо, що Манчестер Сіті дозволить Філліпсу піти у пошуках ігрової практики.

Раніше повідомлялося, що дортмундська Боруссія має намір підписати Галлагера.