Англія

Талановитий француз може перебратись в АПЛ.

Челсі розглядає різноманітні варіанти підсилення складу найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Football London, англійський клуб націлився на півзахисника Ліона Раяна Шеркі.

Стверджується, що Ліон хоче отримати за талановитого футболіста 70 мільйонів євро.

В минулому сезоні він відіграв 39 матчів за Ліон на клубному рівні, в яких забив п'ять голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ хоче оточити Мбаппе талановитими французькими виконавцями, серед яких Шеркі.