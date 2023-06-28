U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи D, у якому зіграють Швейцарія U-21 та Франція U-21.

Збірні Швейцарії та Франції в третьому турі квартету D чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на полі стадіону Костянтин Редулеску в місті Клуж-Напока вирішуватимуть, кому доведеться зіграти проти України в чвертьфіналі із заочним залученням Італії.

Патрік Рамен, після поразки від Італії (2:3), використав із перших хвилин Аменду та Вуїйоза в лінії захисту, тоді як Маль долучився до атакувальної ланки півзахисту.

Сільвен Ріполь, на тлі перемоги над Норвегією (1:0), залучив до стартового складу Калулу на правому фланзі захисту, тоді як Баде повернувся в центр оборони, а Кане та Тюрам розташуються в центральному трикутнику. Шеркі зіграє під парою нападників Баркола — Гуїрі.

Швейцарія U-21: Саїпі — Блум, Стергіу, Аменда, Вуїйоз — Рідер, Яшарі — Маль, Імері, Ндоє — Амдуні.

Запасні: Амметер, Келлер, Бурх, Зом, Стоїлкович, Фонмосс, Ді Джусто, Барес, Мюллер, Кроніг, Краснічі, Омерагич.



Франція U-21: Шевальє — Калулу, Баде, Люкеба, Нкунку — Коне, Какере, Тюрам — Шеркі — Баркола, Гуїрі.

Запасні: Мельє, Баїч, Сімакан, Ларусі, Ле Фе, Калімуендо, Жандре, Шотар, Діакіте.



Гра Швейцарія U-21 — Франція U-21 почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.