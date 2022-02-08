Франция

Хавбек "ткачей" угодил в клубный лазарет.

Полузащитник Лиона Райан Шерки не сможет помочь своей команде в ближайших поединках. Об этом сообщает пресс-служба "ткачей".

18-летний француз получил повреждение в матче 23 тура чемпионата Франции против Монако.

По итогам медицинского обследования стало известно, что у него проблемы со стопой, а точнее у него перелом плюсневой кости.

Игроку предстоит операция, которая состоится завтра, 9 февраля. Из-за этого футболист пропустит около трех месяцев.

В нынешнем сезоне Шерки провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.