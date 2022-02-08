Хавбек "ткачей" угодил в клубный лазарет.
Райан Шерки, ФК Лион
08 февраля 2022, 16:20
Полузащитник Лиона Райан Шерки не сможет помочь своей команде в ближайших поединках. Об этом сообщает пресс-служба "ткачей".
18-летний француз получил повреждение в матче 23 тура чемпионата Франции против Монако.
По итогам медицинского обследования стало известно, что у него проблемы со стопой, а точнее у него перелом плюсневой кости.
Игроку предстоит операция, которая состоится завтра, 9 февраля. Из-за этого футболист пропустит около трех месяцев.
В нынешнем сезоне Шерки провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.