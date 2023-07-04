Англія

Англійський хавбек попрощався з уболівальниками свого рідного клубу.

Атакуючий півзахисник та вихованець лондонського Челсі Мейсон Маунт офіційно підтвердив, що залишає рідний клуб у це літнє трансферне вікно, в системі якого він знаходився з шести років.

24-річний англієць записав у своєму Instagram прощальне відео, в якому звернувся до вболівальників "синіх".

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед представить Маунта в якості свого нового гравця в середу вранці, 5 липня.



Раніше повідомлялося, що Мейсон Маунт підпише із Манчестер Юнайтед контракт до літа 2028 року. Цей трансфер буде коштувати Манчестер Юнайтед 60 мільйонів фунтів.

Всього англійський півзахисник провів у футболці першої команди Челсі 195 поєдинків, забив 33 голи та віддав 37 асистів. Серед командних трофеїв він виграв Лігу чемпіонів у 2021 році, а також Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.