Англія

Англієць не поспішає приймати пропозицію від керівництва "шпор".

Тоттенгем запропонував нападникові Гаррі Кейну новий контракт із солідним збільшенням заробітної плати. Про це повідомляє The Guardian.

На даний момент 29-річний англієць заробляє 235 тисяч євро на тиждень.

За інформацією джерела, футболіст збірної Англії не збирається продовжувати контракт зі "шпорами", як мінімум до того, як відкрито літнє трансферне вікно.

Керівництво клубу, як і раніше, сподівається, що Гаррі залишиться та передумає міняти команду цього літа.

Минулого сезону Кейн провів 49 матчів, у яких забив 32 голи та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Кейн хоче тільки до Баварії.