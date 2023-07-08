42-річний англієць працюватиме в академії "синіх".
Джон Террі, twitter.com/JohnTerry26
08 липня 2023, 12:54
Колишній гравець та капітан Челсі Джон Террі у своїх соціальних мережах оголосив про повернення до лондонського клубу.
"Радий повернутися додому. Працюватиму в академії", — написав Террі у своєму твіттері.
Нагадаємо, Джон виступав у складі "синіх" з 1998 до 2017 року. Після завершення кар'єри Террі працював помічником в Астон Віллі протягом трьох років, після чого рік відпрацював в академії Челсі.
Останнім місцем його роботи був Лестер, який вилетів із АПЛ, де він працював у тренерському штабі Сміта.