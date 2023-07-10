Англія

Слова українця під час підготовки до нового сезону.

Захисник Борнмута Ілля Забарний розповів, як його команда готується до нового сезону АПЛ.

"Початок літа був дуже хорошим, я провів час удома зі своєю сім'єю і близькими друзями. Що стосується національної збірної України, ми виграли дві важливі ігри, і я забив свій перший гол, я дуже щасливий.

Наша країна дуже втомилася, але народ продовжує залишатися разом, ми єдині й продовжуємо боротися. Для мене це емоційний момент, тому що у нас було багато ігор, і ми хотіли, щоб люди в нашій країні посміхнулися.

Збори? Я щасливий бути тут, адже перебуваю у потрібному місці у потрібний час. І я хочу зробити все можливе для команди. Мені це подобається. Тренування корисні для мене, і я думаю, що це добре для команди. Ми починаємо більше грати у футбол в один або два дотики, це більш швидка гра, і це йде нам на користь. Нам потрібно поліпшити гру і почати прогресувати", — цитує Забарного офіційний сайт клубу.

Раніше повідомлялось, що Мудрик і Забарний в списку спортсменів Мінспорту, які не повернулись з-за кордону.