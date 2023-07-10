Україна

Криворіжці програли спаринг.

Воротар криворізького Кривбасу Андрій Кліщук поділився думками про перший контрольний матч на другому зборі проти львівських Карпат — 0:1.

"Грали на фоні навантажень. Не вдалось досягнути позитивного результату. Ця гра показала, над чим нам треба працювати: і в плані оборони, і в плані атаки, тому будемо працювати та виправляти помилки.

Вважаю, наша поразка нелогічна. Створили собі проблеми — пропустили вирішальний гол. До пропущеного мʼяча призвела прикра помилка, на жаль. В цілому гра була рівною. Можливо, у нас трохи більше було контролю. Після голу небезпечних моментів біля наших воріт не було. А от ми створювали можливості, аби забити", - цитує гравця офіційний сайт клубу.

Відео матчу Кривбас — Карпати дивіться на Football.ua.