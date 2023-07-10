Україна

Криворіжці програли спаринг.

Тренер криворізького Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа прокоментував перший контрольний матч на закарпатському зборі проти львівських Карпат — 0:1.

"Ми навмисно не підводили команду конкретно до цього матчу, а продовжували працювати у режимі дворазових тренувань. Хочу підкреслити: сьогодні Кривбас грав на фоні серйозних навантажень. На жаль, пропустили вирішальний гол після дитячої помилки. Не повинні були припускатись її.

Але, навіть не дивлячись на це, ми продовжували грати у футбол та створювати моменти: одного разу голу завадила поперечка воріт. Ще були інші моменти, які повинні були реалізовувати. Наприклад, хороший шанс у Дебелка. Ми більше контролювали мʼяч, а суперник багато часу захищався та грав на контратаках.

Так, десь нам не вистачило свіжості та швидкості в атаках. Але команда непогано мислила попереду та створювала моменти. Те, що сьогодні поступились… Це збори. Думаю, невдача розізлить Кривбас та надалі ми будемо тільки прогресувати", — цитує наставника офіційний сайт клубу.

Відео матчу Кривбас — Карпати дивіться на Football.ua.