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Румун отримає посаду головного тренера.

Колишній нападник Ювентуса та збірної Румунії Адріан Муту очолить азербайджанський клуб із Баку Нефтчі, про це повідомляє Sport Info.

За інформацією джерела, сторони підписали контракт за схемою 2+1. Попереднім місцем роботи румуна був Рапід з Бухареста. Також він працював у Волунтарі, Університаті Крайова, Аль-Вахді U-21 та в збірній Румунії U-21.

Нагадаємо, що ФК Нефтчі (Баку), ФК Црвена Звезда (Бєлград) та СК Фенербахче (Стамбул) в рамках підготовки до нового сезону вирушили на територію країни-терориста росії, щоб взяти участь у товариському турнірі.