Румун отримає посаду головного тренера.
АДРИАН МУТУ, GETTY IMAGES
10 липня 2023, 13:50
Колишній нападник Ювентуса та збірної Румунії Адріан Муту очолить азербайджанський клуб із Баку Нефтчі, про це повідомляє Sport Info.
За інформацією джерела, сторони підписали контракт за схемою 2+1. Попереднім місцем роботи румуна був Рапід з Бухареста. Також він працював у Волунтарі, Університаті Крайова, Аль-Вахді U-21 та в збірній Румунії U-21.
Нагадаємо, що ФК Нефтчі (Баку), ФК Црвена Звезда (Бєлград) та СК Фенербахче (Стамбул) в рамках підготовки до нового сезону вирушили на територію країни-терориста росії, щоб взяти участь у товариському турнірі.