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Андрій має амбітні цілі в тренерській кар'єрі.

Андрій Пятов розповів про завершення кар’єри гравця і старт своєї тренерської діяльності.

"Ще роки два тому я зрозумів, що час спливає і момент тренерства скоро настане. Поговорили з дружиною, з родиною, і я зробив висновок, що готовий до цього.



Вдячний Патріку ван Леувену за те, що тепло до мене ставиться, як і Денніс Гентенар, тренер воротарів. Голландська школа – це щось нове для мене. Також бачу, як команда працює, є певні тактичні новинки. Я в захваті!



Наскільки складним психологічно є перехід від кар’єри гравця до тренерства? Кажімо чесно: я ж уже майже не грав останні два роки – провів десь ігор 15 за минулі сезони. Тому розумів, що вже стану тренером, і психологічно був до цього готовий. Немає такого, що на мене щось тисне. Отримав тренерську ліцензію В, зараз закінчую на воротарську В і робитиму наступний крок – почну навчання на ліцензію А. У мене амбіційні цілі – хочу зростати разом з командою, виховати багато чудових воротарів. Хочеться цього досягти, є такий запал. А що буде далі – побачимо.

Срна сказав, що це футбольне життя і добре, коли є така можливість – залишитися в рідному клубі, де всі мені знайомі, де я всіх люблю та продовжую працювати. Це допоможе мені як тренеру, бо не кожному гравцеві дається шанс після закінчення кар’єри залишатися в тонусі. Це важливо, бо футбол – моє життя, я вже 20 років так живу. Я ж кажу, що поговорив із Дарійо, із Сергієм Анатолійовичем Палкіним, з дружиною та дітьми та ухвалив рішення. Дякую всім за підтримку, а особливо – моїй сім’ї", — цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, раніше Дарійо Срна прокоментував тренерські зміни у першій команді Шахтаря, а також анонсував нові трансфери.