Іспанія

Англієць мріє дебютувати у футболці Реала.

Новоспечений гравець мадридського Реала Джуд Беллінгем заявив, що мріє якнайшвидше зіграти перед фанатами "вершкових".

"Відчуваю себе добре. Готовий до початку роботи. Я готовий грати моє коліно вже в ідеальному стані.

Хочу якнайшвидше зіграти на Бернабеу перед нашими фанатами. Я готовий перемагати", – сказав півзахисник Реала.

Нагадаємо, що угода з 19-річним англійцем розрахована на шість років. Сума трансферу склала 103 мільйони євро, а ще 31 млн євро "джмелі" можуть отримати як бонуси.