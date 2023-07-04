Англія

Контракт футболіста із Шахтарем завершується у грудні цього року.

Півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон незабаром стане гравцем Тоттенгема. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сьогодні, 4 липня, 23-річний ізраїльтянин пройде медичне обстеження у Лондоні.

Раніше "шпори" погодили контракт із футболістом, який приєднається до них на правах вільного агента.

Також було відомо, що ФІФА дозволила Соломону безкоштовно покинути Шахтар через війну в Україні. Контракт із "гірниками" розрахований до кінця грудня 2023 року.

Минулий сезон Соломон провів у складі Фулгема. На його рахунку 24 матчі та п'ять забитих м'ячів.

Раніше Сергій Палкін заявив, що якщо клуби безкоштовно підписуватимуть гравців Шахтаря, то "гірники" подадуть до суду.