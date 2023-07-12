Англія

Український хавбек відіграв повноцінний тайм за головну команду клубу АПЛ.

Брентфорд у товариському матчі не зміг обіграти Борем Вуд. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі клубу АПЛ та провів на полі перший тайм, після чого був замінений.

За цей час Брентфорд встиг відкрити рахунок зусиллями Халіла Давіршоглу на 19 хвилині. Суперник відігрався у другому таймі, коли на 68 хвилині відзначився Тіммі Абрагам.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Ярмолюка було переведено в основну команду. Потім 19-річний українець підписав новий контракт до літа 2028 року.