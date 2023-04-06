Англія

Українець вже оговтався від пошкодження.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк став до тренувань після травми, про це українець повідомив у своєму Інстаграмі.

"Радий знов бути на полі", - написав Ярмолюк.

Нагадаємо, влітку 2022 року Ярмолюк перебрався в Брентфорд Б із Дніпра-1. Українець вже встиг дебютувати за першу команду, відігравши 18 хвилин у кубковому матчі проти Джиллінгема. До цього Ярмолюк декілька раз потрапляв до заявки своєї команди на матчі англійської Прем'єр-ліги, але на поле ще не виходив.