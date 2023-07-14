Англія

Чемпіон Англії може посилитися французьким фулбеком.

Захисник мюнхенської Баварії Бенжамен Павар у поточне трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги та посилити склад Манчестер Сіті.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "містяни" визначили 27-річного француза своєю головною трансферною ціллю на позицію правого захисника на той випадок, якщо Кайл Вокер залишить клуб цього літа та приєднається до Баварії.

Відзначається, що представники Манчестер Сіті та Баварії обговорять між собою як майбутнє Вокера, так і Павара.

У минулому сезоні французький захисник провів на клубному рівні 43 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив сім голів, віддав один асист та заробив дев'ять попереджень.

Раніше повідомлялося, що правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер погодився приєднатися до мюнхенської Баварії.