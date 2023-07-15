Англія

Бразильський хавбек не вирушив із "червоними" на навчально-тренувальний збір.

Півзахисник Ліверпуля Фабіньо незабаром стане гравцем Аль-Іттіхаду. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 29-річний бразилець вже погодив трирічний контракт із саудівським клубом, за яким він зароблятиме близько 25 мільйонів євро за сезон.

Також наголошується, що сума трансферу складе 45 млн євро, а керівництво "червоних" вже знайшло заміну футболістові та працює над трансфером Ромео Лавії із Саутгемптона.

Крім цього, Ліверпуль вже підтвердив, що Фабіньо не вирушить разом із командою на тренувальний збір.

Минулого сезону Фабіньо провів 49 матчів, у яких відзначився двома асистами.

Зазначимо, що цього літа Аль-Іттіхад вже підписав контракти з Карімом Бензема, Нголо Канте та Жотою.