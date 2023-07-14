21-річний голландець продовжить набиратися досвіду у Бундеслізі.
Сепп ван ден Берг, ФК Майнц
14 липня 2023, 10:39
Майнц на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Ліверпуля Сеппом ван ден Бергом.
Орендна угода з 21-річним голландцем розрахована до кінця сезону.
Минулого сезону Берг виступав за Шальке на правах оренди. На його рахунку було 10 матчів та один забитий м'яч.
Нагадаємо, Сепп є гравцем Ліверпуля з 2019 року. За цей час він провів лише чотири матчі за основну команду Юргена Клоппа.