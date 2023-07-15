Англія

Клуб АПЛ вже погодив особистий контракт із бразильцем.

Захисник Фіорентини Ігор може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного бразильця зацікавлений Брайтон, який вже погодив особистий контракт із футболістом.

Також наголошується, що незабаром розпочнуться переговори між клубами.

До цього Брайтон намагався підписати Леві Колвілла з Челсі, але "сині" дали відмову.

Минулого сезону Ігор провів 42 матчі, в яких отримав 10 жовтих карток при двох червоних.