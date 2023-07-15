Клуб АПЛ вже погодив особистий контракт із бразильцем.
Ігор, Getty Images
15 липня 2023, 22:30
Захисник Фіорентини Ігор може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного бразильця зацікавлений Брайтон, який вже погодив особистий контракт із футболістом.
Також наголошується, що незабаром розпочнуться переговори між клубами.
До цього Брайтон намагався підписати Леві Колвілла з Челсі, але "сині" дали відмову.
Минулого сезону Ігор провів 42 матчі, в яких отримав 10 жовтих карток при двох червоних.