Італія

Італійський захисник змінив команду.

Фіорентина продовжує працювати над посиленням складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє офіційний сайт "фіалок", новачком команди став лівий захисник Фабіан Парізі, який до цього виступав за Емполі.

Фіорентина не розголошує подробиць угоди, проте Transfermarkt стверджує, що трансфер обійшовся клубу у 10 мільйонів євро. Контракт — до 2028 року.

В минулому сезоні італійський захисник провів 34 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фіорентина активізує перемовини щодо нападника Ретегі.