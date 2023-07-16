Україна

Футболіст травмувався в таборі збірної.

Нападник Кривбасу Даніель Соса не допоможе команді на старті сезону. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Даніель Соса травмувався у розташуванні збірної Нігеру. Наразі форвард находиться у разом з Кривбасом на Закарпатті та проходить реабілітацію після хірургічного втручання.

Точні терміни відновлення невідомі.

Соса перейшов в Кривбас взимку. На його рахунку шість ігор за клуб і один гол за криворізький клуб.

Раніше повідомлялося, що Віталій Вернидуб закінчив професійну кар'єру.