Футболіст травмувався в таборі збірної.
Даніель Соса, ФК КРивбас
16 липня 2023, 18:53
Нападник Кривбасу Даніель Соса не допоможе команді на старті сезону. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Даніель Соса травмувався у розташуванні збірної Нігеру. Наразі форвард находиться у разом з Кривбасом на Закарпатті та проходить реабілітацію після хірургічного втручання.
Точні терміни відновлення невідомі.
Соса перейшов в Кривбас взимку. На його рахунку шість ігор за клуб і один гол за криворізький клуб.
Раніше повідомлялося, що Віталій Вернидуб закінчив професійну кар'єру.