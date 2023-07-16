Англія

Схоже, бельгійця вже не побачимо в лондонському клубі.

Ромелу Лукаку хоче залишитись в Інтері. Справа майже вирішена. Принаймні, як повідомляє Фабріціо Романо, бельгієць повернеться до тренувань з Челсі на початку наступного тижня, але не полетить з командою до США.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно згоден з керівництвом клубу, яке переконано, що Ромелу слід продати. При цьому лондонський клуб хоче заробити на його трансфері не менше 40 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Лукаку змінив свого представника, що призвело до конфлікту з Інтером. Це призвело до миттєвої відмови Інтера від будь-яких подальших спроб отримати собі до складу Лукаку. Один з варіантів продовження кар'єри — у Ювентусі.

За минулий сезон бельгієць забив 14 голів та віддав один гольовий пас у 37 матчах.