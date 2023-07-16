Україна

Коуч задоволений новачком.

Головний тренер ЛНЗ Олександр Ковпак підбив перші підсумки зборів напередодні старту сезону УПЛ.

"Ми провели дуже насичений збір, тому грали на тлі втоми. Побачили над чим ще потрібно працювати. Сподобалося, що в другому таймі почали грати більш агресивно і в підсумку домоглися позитивного результату, перемогли. Хочемо мати психологію переможців — не важливо, будь це товариський або контрольний матч.

Почали непогано, але потім просіли приблизно на 25 хвилин, помилялися, але важливо, що вистояли і не пропустили. Вже розуміємо, що у нас виходило, а над чим потрібно працювати. Рухаємося далі.

Сергій Рибалка? Його поява на полі додала впевненості, навіть захисники стали впевненіше віддавати передачі, не боячись обрізок. Сподіваюся, Сергій швидко прийме форму, його досвід нам дуже потрібен", — сказав наставник.

Сергій Рибалка підписав з командою контракт на один рік — до літа 2024.

Минулого сезону Рибалка провів 27 матчів за Олександрію, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЛНЗ підписав ексгравця Сабаїлу Стасюка та воротаря Германа Пенькова.