Англія

Стали відомі заробітні плати гравців лондонського клубу АПЛ.

Стала відома зарплата українського універсала Арсеналу Олександра Зінченка, а також його партнерів по команді. Про це повідомляє 90min.

За інформацією джерела, 26-річний українець заробляє 150 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що є восьмим показником у складі "канонірів".

Лідирує в рейтингу зарплат новачок Арсеналу Кай Гаверц, який перейшов із Челсі — німець отримує 330 тисяч фунтів на тиждень. За ним ідуть Габріель Жезус (265) та ще один новачок Деклан Райс (250).

При цьому зазначимо, що капітан лондонців Мартін Едегор заробляє 115 тисяч фунтів, що є 11 показником у клубі.

Топ-10 зарплат гравців в Арсеналі:

1. Кай Гаверц — 330 тисяч фунтів на тиждень

2. Габріель Жезус — 265

3. Деклан Райс — 250

4. Томас Парті — 200

5. Букайо Сака — 195

6. Вільям Саліба — 192

7. Габріел Мартінеллі — 180

8. Олександр Зінченко — 150

9. Бен Вайт — 120

10. Аарон Рамсдейл — 120.

Раніше повідомлялося, що Арсенал презентував нову виїзну форму.