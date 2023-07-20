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Старий-новий тренер Мессі — про роботу з аргентинською суперзіркою.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Тата Мартіно розповів про роботу з Ліонелем Мессі.

"Ми працювали з Мессі на різних етапах, по-своєму чудових. Зараз я бачу в ньому ту саму пристрасть, що й завжди, але він перебуває на новому етапі і став набагато розслабленішим після всього, що сталося з національною збірною в останні роки.

На його плечах лежав важкий тягар, і порятунок від нього змінило його повсякденне життя", – сказав Мартіно.

Раніше Інтер Маямі офіційно презентував 36-річного аргентинця, який підписав контракт до кінця сезону 2025 року.