Футболіст Крістал Пелас може переїхати на Енфілд.
ШЕЙК ДУКУРЕ, ФОТО КРІСТАЛ ПЕЛАС
20 липня 2023, 09:58
Півзахисник Крістал Пелас Шейк Дукуре зацікавив Ліверпуль, про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, Крістал Пелас не проти відпустити 23-річного малійця, але за умови щедрої пропозиції. Повідомляється, що Ліверпулю доведеться віддати не менше 50 мільйонів євро.
Рік тому Крістал Пелас придбав Дукуре у Ланса за 26 млн фунтів з урахуванням бонусів.
Минулого сезону захисник зіграв 34 матчі та віддав 3 результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Ліверпуль та Аль-Іттіфак узгодили трансфер Гендерсона.