Англія

Футболіст Крістал Пелас може переїхати на Енфілд.

Півзахисник Крістал Пелас Шейк Дукуре зацікавив Ліверпуль, про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Крістал Пелас не проти відпустити 23-річного малійця, але за умови щедрої пропозиції. Повідомляється, що Ліверпулю доведеться віддати не менше 50 мільйонів євро.

Рік тому Крістал Пелас придбав Дукуре у Ланса за 26 млн фунтів з урахуванням бонусів.

Минулого сезону захисник зіграв 34 матчі та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль та Аль-Іттіфак узгодили трансфер Гендерсона.