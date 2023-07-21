Англія

Німець повністю відданий проєкту в Ліверпулі.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, чому не може очолити збірну Німеччини.

"Працювати тренером збірної Німеччини — це велика честь для мене, і в цьому немає жодних сумнівів.

Проблема, яка стоїть на шляху всього цього — моя відданість. Я не можу зараз просто піти з Ліверпуля і сказати, що я ненадовго займуся збірною. Це не працює так.

Якщо я захочу зробити це в якийсь момент, то потрібно бути доступним, а наразі це не так. Я маю відповідальність перед клубом, і взагалі, поки не знаю, чи буду займатися чимось іншим після відходу з Ліверпуля", — цитує слова німця The Athletic.

Нагадаємо, раніше Юрген Клопп заявив, що у наступному сезоні Ліверпуль буде претендувати на титул АПЛ.