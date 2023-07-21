Італія

Клуби домовились про трансфер швейцарця.

Мілан досяг принципової домовленості з Зальцбургом щодо трансферу нападника Ноа Окафора. Сума відступних складе 13-15 мільйонів євро. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, медогляд 23-річного гравця заплановано на суботу, 22 липня. Футболіст погодив усі деталі довгострокового контракту. Повідомляється, що головний тренер Мілана Стефано Піолі просив купити Окафора ще влітку минулого року.

В минулому сезоні швейцарець зіграв 32 матчі у всіх турнірах, забив 5 голів, 3 з яких в Лізі чемпіонів, та віддав 3 результативні передачі.

Також Окафором цікавились Ліверпуль та Манчестер Сіті.