Іспанія

Уругваєць покине іспанський клуб.

Досвідчений уругвайський нападник Едінсон Кавані влітку минулого року став гравцем іспанської Валенсії на правах вільного агента, проте назвати успішним його перебування в лавах "кажанів" не можна. Уругваєць забив 7 голів у 28 матчах.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Кавані веде переговори з клубом щодо дострокового розірвання чинної угоди. Нагадаємо, його угода з "кажанами" діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, Кавані став четвертим латиноамериканцем, який забив у чотирьох топ-лігах Європи.